Херсон, , 12:31 — REGNUM Жителей Херсона, не успевших покинуть город до отхода российских войск, тайком вывозили моряки, сообщает 14 ноября Readovka.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным СМИ, моряки вывозили жителей Херсона, рискуя собственными жизнями. Большинство горожан успели покинуть правый берег Днепра до отхода российских войск. В то время как подразделения ВСУ заходили в практически пустой город, моряки вывозили на катерах оставшихся херсонцев.

Сообщается, что сделано не менее трёх рейсов, перевезено около тысячи человек.

Вызволенных из захваченного боевиками города планируется доставить в Крым и Краснодарский край, где обеспечить подъёмными средствами и жилищным сертификатом.