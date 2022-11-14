Херсон, 14 ноября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Жителей Херсона, не успевших покинуть город до отхода российских войск, тайком вывозили моряки, сообщает 14 ноября Readovka.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По данным СМИ, моряки вывозили жителей Херсона, рискуя собственными жизнями. Большинство горожан успели покинуть правый берег Днепра до отхода российских войск. В то время как подразделения ВСУ заходили в практически пустой город, моряки вывозили на катерах оставшихся херсонцев.

Сообщается, что сделано не менее трёх рейсов, перевезено около тысячи человек.

Вызволенных из захваченного боевиками города планируется доставить в Крым и Краснодарский край, где обеспечить подъёмными средствами и жилищным сертификатом.