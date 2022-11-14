Стамбул, Турция, 14 ноября 2022, 12:10 — REGNUM В Стамбуле полицейские задержали 46 подозреваемых в причастности к теракту, совершенному 13 ноября. Об этом сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Как сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле произошёл террористический акт, в результате которого шесть человек погибли, десятки людей пострадали. Правоохранительные органы задержали подозреваемую, которая, по их данным, оставила взрывное устройство.
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