Херсон, 14 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в оккупированный боевиками российский город Херсон. Информацию об этом 14 ноября опубликовало американское агентство Reuters.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

По информации агентства, Зеленский прибыл на территорию Херсона. Город несколько дней назад оставили российские войска.

Как сообщало ИА REGNUM, американские журналисты опубликовали фотографии привязанных к столбам жителей Херсона.