Москва, 14 ноября 2022, 11:59 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 60‑го на 59‑е место в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР). Об этом 14 ноября сообщается на сайте организации.
Даниил Медведев остался на пятом месте, Андрей Рублёв сохранил за собой седьмую позицию, Карен Хачанов — 20‑ю.
Роман Сафиуллин поднялся с 91‑го на 90‑е место, а Павел Котов, дошедший до четвертьфинала турнира во Роане (Франция), переместился с 100‑й на 98‑ю строчку.
Рейтинг АТР от 14 ноября:
Карлос Алькарас (Испания) — 6820 очков
Рафаэль Надаль (Испания) — 5820
Стефанос Циципас (Греция) — 5350
Каспер Рууд (Норвегия) — 5020
Даниил Медведев (Россия) — 4065
Феликс Оже‑Альяссим (Канада) — 3995
Андрей Рублёв (Россия) — 3530
Новак Джокович (Сербия) — 3320
Тейлор Фритц (США) — 2955
Хольгер Руне (Дания) — 2911.