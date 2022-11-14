Москва, , 11:59 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 60‑го на 59‑е место в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР). Об этом 14 ноября сообщается на сайте организации.

Аслан Карацев (сс) Steven Pisano

Даниил Медведев остался на пятом месте, Андрей Рублёв сохранил за собой седьмую позицию, Карен Хачанов — 20‑ю.

Роман Сафиуллин поднялся с 91‑го на 90‑е место, а Павел Котов, дошедший до четвертьфинала турнира во Роане (Франция), переместился с 100‑й на 98‑ю строчку.

Рейтинг АТР от 14 ноября: