Владивосток, , 11:52 — REGNUM В отдел полиции во Владивостоке обратился 47-летний местный житель. Он заявил, что его ограбили неизвестные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

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Обратившийся рассказал, что на протяжении семи лет копил валюту для покупки квартиры. Решив обменять свои накопления на рубли, он стал искать выгодное предложение. В соцсетях он познакомился с молодым человеком, который представился Александром. Обсудив выгодные условия обмена, мужчины договорились о встрече.

Обмен деньгами проходил в автомобиле заявителя. Второй участник сделки, увидев валюту, достал из кармана куртки газовый баллончик и распылил в лицо потерпевшему, а затем вместе с сообщником, который стоял рядом с машиной, избил пострадавшего. Мужчины похитили 11 тыс. долларов и скрылись.

По подозрению в ограблении задержан 18-летний горожанин. Подозреваемый признался в содеянном. Поиски соучастника продолжаются.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет. Он заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали троих подростков, которые минувшим летом ограбили квартиру состоятельной горожанки. Преступную добычу юных грабителей оценили в 3 млн рублей.