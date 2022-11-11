Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали троих подростков, которые минувшим летом ограбили квартиру состоятельной горожанки. Преступную добычу юных грабителей оценили в 3 млн рублей, сообщили 11 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Квартирный вор Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

Об ограблении своей трехкомнатной квартиры в доме 86 по улице Бухарестской во Фрунзенском районе Петербурга петербурженка сообщила в полицию в ночь на 30 августа. 48-летняя женщина рассказала, что в период 27–28 августа неизвестные украли из ее дома 350 долларов США, 400 тыс. рублей, 200 британских фунтов стерлингов, курительную трубку из слоновой кости и дерева, ювелирные изделия, коллекционную золотую монету Николая II, орден Великой Отечественной войны II степени.

Общая сумма ущерба составила в 3 035 000 рублей. После чего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). В ходе оперативно-розыскных мероприятий днем 10 ноября сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали троих студентов технического колледжа в возрасте 16 и 17 лет.

«Похищенное не изъято, — уточнили в Главке. — Один подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде».