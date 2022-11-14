Вашингтон, 14 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Американское агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены привязанные к столбам мирные граждане.

Associated Press Привязанные к столбам люди. Скриншот с сайта Associated Press

Агентство сообщило, что таким образом их наказали за сотрудничество с властями России. Снимки были сделаны 13 ноября.

«Местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне», — говорится в подписи к одному из снимков.

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Отметим, ранее киевский режим аннулировал разрешения на работу не менее чем шести журналистам, и в том числе — телеканалов CNN и Sky News, за их репортажи о Херсоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вернувшиеся из плена военнослужащие Народной милиции ЛНР рассказали о пытках и издевательствах со стороны боевиков ВСУ.

Так, у одного бывшего пленного были обнаружены ножевые ранения, остальные также рассказали о пытках и нечеловеческих условиях содержания.

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