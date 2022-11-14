Чебоксары, 14 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Проект нового приюта для собак в Чебоксарах, строительство которого предыдущие городские власти планировали начать в 2021 году, может быть включён в республиканскую адресную программу в 2023 году. О передаче соответствующего пакета документов в минстрой Чувашии заявил 14 ноября на планёрке в правительства глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

В ходе обсуждения проблемы с безнадзорными животными и строительстве пунктов передержки, мэр чувашской столицы рассказал о ситуации в городе.

«Сегодня у нас приют для собак переполнен. Сегодня там находится порядка 400 особей», — сообщил Денис Спирин.

Для снятия проблемы в городе построят новый приют для собак, для чего мэрией подготовлены земельные участки общей площадью 13 тыс. кв. метров и переданы в управление ЖКХ и благоустройства.

«Поданы запросы в сетевые организации о возможности подключения данного приюта к инженерным сетям. От всех получены положительные заключения. […] Пакет документов для включения объекта в адресную республиканскую программу на 2023 года мы передали в минстрой Чувашии в ноябре», — сказал глава администрации Чебоксар.

Ранее власти отмечали, что пропускная способность столичного пункта передержки составляет «от 350 до 500 голов».

Напомним, в январе 2021 года Алексей Ладыков, который на тот момент работал сити-менеджером Чебоксар (в настоящее время — полпред Чувашии в Москве), заявлял о строительстве нового приюта для собак в 2021 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти предлагали построить четыре межтерриториальных приюта для бездомных животных на 760 мест: в Новочебоксарске, Канашском, Шумерлинском и Алатырском районах.