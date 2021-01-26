Чебоксары, , 09:02 — REGNUM В столице Чувашии планируют построить ещё один приют для бездомных животных и расширить действующий, так как он «сегодня переполненный». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

В Чувашии в настоящее время создан только один муниципальный приют для бродячих собак и кошек — в Чебоксарах, он расположен по Марпосадскому шоссе. Исполняющий обязанности руководителя госветслужбы Николай Харитонов сообщил, что пропускная способность столичного пункта передержки составляет «от 350 до 500 голов»:

«В ближайшее время планируется строительство приюта на 660 голов в районе Лапсарского проезда… До 1 февраля 2021 года заканчивается проектирование и начнётся строительства».

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поправил республиканского чиновника, уточнив, что планируется строительство двух приютов для бездомных животных:

«Действующий приют переполненный. И мы сегодня ведём проектирование ещё двух: расширение существующих [площадей] и один в Лапсарах. И если республика будет оказывать помощь в строительстве и содержании этой деятельности, то, конечно, будет огромная благодарность, и мы на это рассчитываем».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют построить четыре межтерриториальных приюта для бездомных животных общей вместимостью до 750 голов: в городе Новочебоксарске, в Канашском, Шумерлинском и Алатырском районах. Всего в республике в прошлом году было отловлено более 570 бродячих животных, в то время как в предыдущие годы отлавливалось специализированными организациями от 3 тыс. до 3,5 тыс. голов.

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