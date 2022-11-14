Париж, 14 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Все дипломатические усилия следует направить на запуск переговоров между сторонами конфликта, происходящего на территории б. УССР, полагает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил 14 ноября в интервью радиостанции France Inter.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Мы должны в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер добавил, что переговоры должны произойти в то время и на тех условиях, которые будут приемлемы для лидера киевского режима В. Зеленского и жителей территории б. УССР.

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