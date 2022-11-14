Маймана, Афганистан, 14 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Шестилетняя Мужган, жительница города Меймене, административного центра афганской провинции Фарьяб, была застрелена при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что ребёнок погиб в результате несчастного случая. По данным источников, Можган была убита выстрелом из автомата Калашникова.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб заявили, что расследование продолжается.

Следует отметить, что и ранее поступали сообщения о гибели детей из-за небрежного хранения оружия.