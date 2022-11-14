Бухарест, , 10:54 — REGNUM В результате масштабной спецоперации румынского управления по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) сразу в нескольких регионах Румынии были задержаны десятки человек, подозреваемых в нелегальной переправке жителей б. УССР в страны ЕС. Об этом 14 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Арест Victor

Согласно официальной информации, следствие располагает данными о том, что на протяжении последних нескольких месяцев потенциальные обвиняемые за материальное вознаграждение помогли незаконно пересечь границу до 2 тыс. граждан сопредельного государства. Соответствующие обыски и задержания сотрудники DIICOT провели в уездах Бакэу, Бистрица-Нэсэуд, Клуж-Напока, Ковасна и Яссы, а также Бухаресте и Тимишоаре.

Другой информации нет.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в МВД Румынии, операция спецслужб будет продолжаться в течение всей ближайшей недели.

Если вина обвиняемых лиц будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.