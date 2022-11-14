Стокгольм, 14 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Швеции Тубиас Бильстрём (Умеренные) не считает, что террористический акт 13 ноября в Стамбуле, когда по меньшей мере шесть человек были убиты и более 80 ранены, влияет на процесс, связанный с вступлением скандинавской страны в НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT.

politik.in2pic Тубиас Бильстрём, министр иностранных дел Швеции

«Если дело в том, что это теракт, а все указывает на это в данный момент, то это, конечно, очень серьезно. Швеция стоит бок о бок с Турцией […] Терроризм — это международная чума, с которой необходимо бороться», — отметил глава шведской дипломатии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинял Швецию в недостаточном дистанцировании от курдских организаций, которые Анкара считает террористическими.

Помимо Турции, Венгрия является единственной страной, которая не ратифицировала заявку Швеции. Бильстрём, который встретится со своим венгерским коллегой во время приближающейся встречи министров иностранных дел ЕС, говорит, что сигналы из Будапешта до сих пор были только положительными.