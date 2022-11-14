Анкара, 14 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. За подрывом бомбы на центральной улице в Стамбуле стоят сторонники Курдской рабочей партии (КРП) из Сирии. Об этом 14 ноября рассказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, его слова приводит Анатолийское агентство новостей.

Министерство внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу

Как указал Сойлу, по данным турецкого МВД, приказ о совершении этого теракта был отдан из города Корбани на севере Сирии, а его исполнитель прибыл в Стамбул из города Афирн, расположенного в северо-западной части арабской республики.

«Имеющиеся у следователей улики указывают на то, что, взрыв организовала партия «Демократический союз» (боевое крыло Отрядов народной самообороны, сирийского ответвления КРП — Прим. ред.)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что человек, который подозревается в том, что он оставил на улице Истикляль в центре Стамбула бомбу, приведённую в действие дистанционно, был задержан турецкими полицейскими.