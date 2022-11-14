Стокгольм, , 10:30 — REGNUM Высокая инфляция в Швеции означает удорожание товаров и услуг, но также несет в себе налоговые льготы для тех, кто зарабатывает больше всего, когда предельный размер государственного налога увеличивается. Об этом сообщил телеканал SVT.

Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг Government.se

«Я считаю неразумным давать такой большой налоговый вычет тем, у кого самые высокие доходы», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Социал-демократов по вопросам политики и экономики Микаэль Дамберг.

Когда министр финансов страны Элизабет Свантессон (Умеренные) представила бюджет Швеции на 2023 год, она ясно сказала, что теперь жить в стране будет еще дороже.

В то же время инфляция означает, что налоговый вычет по нескольким позициям, таким как гарантированная пенсия, родительское пособие и студенческая стипендия, получается еще больше, и, естественно, что богатые граждане пользуются им наравне с менее обеспеченными.