В Швеции пожаловались на налоговые льготы для богатых
Стокгольм, 14 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Высокая инфляция в Швеции означает удорожание товаров и услуг, но также несет в себе налоговые льготы для тех, кто зарабатывает больше всего, когда предельный размер государственного налога увеличивается. Об этом сообщил телеканал SVT.
«Я считаю неразумным давать такой большой налоговый вычет тем, у кого самые высокие доходы», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Социал-демократов по вопросам политики и экономики Микаэль Дамберг.
Когда министр финансов страны Элизабет Свантессон (Умеренные) представила бюджет Швеции на 2023 год, она ясно сказала, что теперь жить в стране будет еще дороже.
В то же время инфляция означает, что налоговый вычет по нескольким позициям, таким как гарантированная пенсия, родительское пособие и студенческая стипендия, получается еще больше, и, естественно, что богатые граждане пользуются им наравне с менее обеспеченными.