Луганск, 14 ноября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Разведка Луганской Народной Республики располагает данными о прибытии подкрепления к подразделениям ВСУ, которые расположены в районе населенного пункта Лозовая. Об этом 14 ноября сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В районе населенного пункта Лозовая отмечено прибытие подкрепления противника», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, эти силы переброшены с херсонского направления, они прибыли для усиления группировки ВСУ на сватовском направлении.