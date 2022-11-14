Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM Народный артист России Владимир Машков посетил госпиталь Екатеринбурга, где проходят лечение раненые бойцы СВО. Об этом сообщает Пятый канал.

Владимир Машков Василий Иванов © ИА REGNUM

Машков поблагодарил военнослужащих за отвагу, мужество и героизм и пожелал скорейшего возвращения в строй. Перед тем как покинуть госпиталь актёр сделал фото с каждым из бойцов и вручил памятные подарки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбург Машков приехал в рамках гастролей. На сцене театра юного зрителя он сыграл городничего в постановке «Ревизор».