Екатеринбург, 14 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Народный артист России Владимир Машков посетил госпиталь Екатеринбурга, где проходят лечение раненые бойцы СВО. Об этом сообщает Пятый канал.

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Машков

Машков поблагодарил военнослужащих за отвагу, мужество и героизм и пожелал скорейшего возвращения в строй. Перед тем как покинуть госпиталь актёр сделал фото с каждым из бойцов и вручил памятные подарки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбург Машков приехал в рамках гастролей. На сцене театра юного зрителя он сыграл городничего в постановке «Ревизор».