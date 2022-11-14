Актёр Машков навестил раненых бойцов СВО в госпитале в Екатеринбурге
Екатеринбург, 14 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Народный артист России Владимир Машков посетил госпиталь Екатеринбурга, где проходят лечение раненые бойцы СВО. Об этом сообщает Пятый канал.
Василий Иванов ИА REGNUM
Владимир Машков
Машков поблагодарил военнослужащих за отвагу, мужество и героизм и пожелал скорейшего возвращения в строй. Перед тем как покинуть госпиталь актёр сделал фото с каждым из бойцов и вручил памятные подарки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбург Машков приехал в рамках гастролей. На сцене театра юного зрителя он сыграл городничего в постановке «Ревизор».