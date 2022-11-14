Херсон, 14 ноября 2022, 10:09 — REGNUM ВСУ предприняли попытку закинуть диверсионную группу на Кинбурнскую косу (Николаевская область), сообщил 14 ноября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный со ссылкой на местные источники.
“Переправляющихся на моторных лодках [киевских] военных встретили российские войска и уничтожили», — рассказал Поддубный.
Всего в районе села Покровское было ликвидировано до 20 военнослужащих морского центра спецопераций ВСУ.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что вооруженные силы России усиливают оборону в Запорожской области на направлениях возможных ударов ВСУ.