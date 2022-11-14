* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 14 ноября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. На погранпереходе Спинбулдак между Афганистаном и Пакистаном произошло столкновение между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими войсками. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам в Кандагаре, конфликт начался с «неприглядной стычки» между пакистанскими солдатами и афганцами, когда талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстрелял пакистанских солдат. Сообщается, что двое пакистанских солдат были ранены и один убит.

На кадрах, полученных телеканалом Afghanistan International, слышно, что звуки выстрелов доносятся с обеих сторон, а люди бегут от пограничного перехода в сторону Афганистана.

Согласно аудиосообщению, которое поступило в Afghanistan International от пограничного агента «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он просит силы группировки арестовать человека, стрелявшего в пакистанских солдат.

«Талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другой человек в жёлтом тюрбане на мотоцикле стрелял в пакистанские силы от ворот погранперехода и поехал обратно. Арестуйте этого человека», ― требует представитель группировки.

Источник сообщает, что двое пакистанских солдат были убиты в результате обстрела, но местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что никто не пострадал.

Также отмечается, что после этого «получасового» конфликта делегация губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре выехала в Спинбулдак и провела встречу с пакистанской стороной.

Пакистанский офицер в Спинбулдаке сказал, что пограничный агент талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пересёк контрольно-пропускной пункт и открыл огонь по пакистанским пограничникам. По словам этого офицера, двое пакистанских солдат были ранены и один убит.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что человек, который стрелял, не был талибом (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, вероятно, был членом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Этот конфликт привёл к тому, что пограничный переход был временно закрыт для движения.