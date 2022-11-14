Красноярск, 14 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Красноярском крае опустился до 0,69%. По словам вице-премьера края Сергея Верещагина, последний раз такой низкий уровень безработицы в регионе был десять лет назад. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 ноября в краевом министерстве экономики и регионального развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

«Мы живём в абсолютно новых реалиях, и для нас важно не только обеспечить стабильность экономики края и России в целом, но и найти вектор её развития», — подчеркнул Верещагин на стратегической сессии Красноярского экономического форума «Экономика Красноярского края: новые вызовы и перспективы».

По словам зампредседателя краевого правительства, к такому результату привела «напряжённая работа субъектов экономики Красноярского края, а также органов федеральной и региональной власти».

Добавим, в Красноярском крае рост показателей объёма промышленного производства за девять месяцев 2022 года составил почти 4,8%. Объём инвестиций в основной капитал за первое полугодие составил почти 300 млрд рублей (прирост — более 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года).

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области работодатели стали охотнее брать на работу студентов и граждан в возрасте старше 50 лет. Об этом заявил руководитель Главного управления по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов.

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