Челябинск, , 18:09 — REGNUM В Челябинской области работодатели стали охотнее брать на работу студентов и граждан в возрасте старше 50 лет. Об этом заявил 11 ноября руководитель Главного управления по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Безработица Picserver.org

«Для тех и других открылось, так сказать, профессиональное окно», — сказал чиновник. И напомнил о том, что сейчас на Южном Урале лучшее время для поиска работы, так как вакансий в несколько раз больше, чем безработных.

Смирнов добавил, что сейчас предприятия вынуждены буквально вести борьбу за каждого сотрудника. Нужны не только квалифицированные рабочие, но и специалисты с высшим образованием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области снижается уровень безработицы.