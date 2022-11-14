* талибы — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, 14 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Суд города Фирузкуха в афганской провинции Гор приговорил 15-летнего мальчика к трём годам тюремного заключения по обвинению в «разврате». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Falkenpost Тюрьма

Подростка зовут Абдул Сабир, он житель города Фирузкуха, административного центра провинции.

Источник под псевдонимом Вали Ахмад сообщает, что он навещал одного из своих друзей, который находится в заключении в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фирозкухе. По его словам, после встречи с другом его внимание привлек несовершеннолетний, находившийся среди заключённых.

«Когда я увидел этого ребёнка, я подошёл к нему и спросил, как его зовут и сколько ему лет. Он сказал, что его зовут Абдул Сабир и ему 15 лет. Я спросил, что он делает в тюрьме, совершил ли он преступление? Слёзы навернулись на его глаза, и он ответил, что невиновен, не совершал преступления, но суд талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приговорил его к трем годам лишения свободы по несправедливому приговору за совершение «непристойных действий», ― рассказал собеседник издания.

По его словам, Абдул Сабир также рассказал подробности: отдел по уголовным делам и городской суд талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Горе пытали и угрожали ему, а также вынудили его дать признательные показания.

«Глава муниципального суда «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Горе пригрозил мне, что, если я не признаюсь, он приговорит меня к шести годам тюремного заключения. Уголовный розыск пытал меня и мне пришлось признаться в преступлении, которого я не совершал», ― добавил Сабир.

Вали Ахмад также сказал, что на спине мальчика видны следы пыток.

Напомним, что после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане городской суд Фирузкуха осудил юношей и девушек как минимум по 15 делам. Они были приговорены к тюремному заключению и порке по обвинениям во внебрачной связи и распущенности.

В своём последнем заявлении мулла Хайбатулла, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приказал судьям осуществить «возмездие». И это несмотря на то, что по афганскому уголовному кодексу лица до 18 лет признаются детьми и в случае совершения преступления их отправляют в специальные интернаты.

Согласно этому закону, наказание ребёнка, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, не может составлять более трети максимального наказания, предусмотренного за то же преступление, совершенное лицами старше восемнадцати лет.