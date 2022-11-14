Курск, 14 ноября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Геоглиф в память о героях Великой Отечественной войны создан в Мантуровском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своём телеграм-канале вечером 12 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Сеянец сосны

В память о советских солдатах в районе села Заречное высадили около пяти тысяч сеянцев дуба и сосны — на площади в 2,2 га. Сеянцы расположили в форме пятиконечной звезды.

«Благодарю всех сотрудников лесничеств и местных жителей, которые продолжают хранить память о наших героических предках!» — написал Старовойт.

В общей сложности осенью 2022 года в Курской области высадили более 160 тысяч сеянцев на площади более 50 га.