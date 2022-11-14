Амурск, Хабаровский край, 14 ноября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Амурске 24-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве человека и краже автомобиля жертвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Наталья Диева Такси

Читайте также: Жительница Владивостока зарезала племянницу

В ходе следствия установлено, что в ноябре фигурант вызвал знакомого водителя такси и попросил отвезти его в район кладбища, где нанёс ему множественные удары деревянной палкой по голове. Затем сам сел за руль автомобиля и отвёз водителя такси в район одного из сел Комсомольского района. Там обвиняемый вновь избил жертву, уже монтировкой. Мужчина скончался. После этого злоумышленник поджег труп и уехал на автомобиле.

Расследование продолжается, назначены судебные экспертизы, в том числе, психолого-психиатрическая. Обвиняемый заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке задержали подозреваемую в убийстве родственницы женщину.