Анкара, 14 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Человек, который подозревается в том, что он оставил на улице Истикляль в центре Стамбула бомбу, приведённую в действие дистанционно, задержан турецкими полицейскими. Об этом 14 ноября рассказал журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу, его слова приводит турецкий телеканал TRT World.

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«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе», — сказал Сойлу.

Также глава турецкого МВД уточнил, что следствие располагает уликами, которые указывают на то, что следы этого теракта ведут в Сирию, а также к нему причастны признанные властями Турции террористическими группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что расположенная в центре Стамбула улица Истикляль, на которой накануне произошел теракт, вновь открыта для движения пешеходов.