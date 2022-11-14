Москва, 14 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Росавиация поделила 9 млрд рублей — сэкономленные средства от одной из программ субсидирования — между 19 перевозчиками. Средства предназначены для возмещения операционных расходов на перевозки внутри страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM «Аэрофлот»

В сообщении говорится о положительном решении по поводу перераспределения экономии средств субсидии, принятом в отношении 19 российских авиакомпаний. Деятельность авиакомпаний будет продолжена, а специалисты авиационного персонала гражданской авиации — сохранены.

«Государственная поддержка направлена на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь», — указано в сообщении Росавиации.

Общий объём программы субсидирования — 100 млрд рублей. За период с апреля по сентябрь по этой программе авиакомпаниям выплатили 91 млрд рублей. Оставшиеся средства выплатят в ноябре.

Дополнительные 26 млн рублей получит компания «Ираэро»; 637,4 млн рублей — «Уральские авиалинии»; 81,2 млн рублей — «Смартавиа». «Нордстару» причитаются 140,7 млн рублей, «Ямалу» — 67,5 млн рублей, «России» — 174,7 млн рублей, «Якутии» — 21,2 млн рублей, «Победе» — 243,6 млн рублей, «Аэрофлоту» — более 500 млн рублей, а S7 — около 1 млрд рублей.

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