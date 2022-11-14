Стамбул, Турция, 14 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Расположенная в центре Стамбула улица Истикляль, на которой накануне произошел теракт, вновь открыта для движения пешеходов. Об этом 14 ноября сообщает телеканал NTV.

Стамбул

«Улица Истикляль вновь открыта для движения пешеходов», — говорится в сообщении.

При этом накануне после взрыва пешеходную улицу Истикляль из соображений безопасности и для проведения расследования сразу перекрыли правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в результате взрыва на указанной улице погибли шесть человек и ещё более 80 получили ранения.