Лавров прибыл в Индонезию для участия в саммите G20
Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20, сообщает CNN Indonesia.
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Сергей Лавров
Сергей Лавров будет представлять президента России Владимира Путина, который не сможет присутствовать на саммите G20 в Нуса-Дуа, Бали.
Глава МИД России сошел с самолета и сразу же сел в автомобиль, сопровождаемый силами безопасности. Через несколько часов после прибытия Сергея Лаврова на Бали прибыл президент США Джо Байден.
Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление из-за решения президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20.
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