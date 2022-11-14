Москва, 14 ноября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. По итогам дня 11 ноября нефть марки Brent подорожала на 2,80%, до $95,91. За неделю потери составили 2,64%, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти в арктике

Рост котировок возобновился с 10 ноября на фоне ослабления доллара после выхода данных по потребительским ценам.

Индекс потребительских цен в США в октябре вырос на 7,7% к уровню прошлого года против прогноза 8%. Индекс доллара упал на снижении вероятности более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Согласно последним данным CME FedWatch Tool, повышение ставки на 50 б. п. на заседании 14 декабря оценивается с вероятностью 80,6%. Также поддержка пришла из Китая. Власти смягчили антиковидные меры для прибывающих в страну.

Сегодня, 14 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $96,26. 7 ноября рынок немного не дотянул до $100 за баррель. Цена остается торговаться в диапазоне $90,75–$98,85, который формируется с 10 октября.

Пробой трендовой линии от $83,62 был ложным. Инфляция изменила баланс сил в конце недели. Общий фон позитивный для нефтяного рынка.

Если настроения не изменятся, рост котировок продолжится. Сегодня стоит ожидать небольшой коррекции до $95,50. После отката можно рассмотреть восстановление цены до $97,50.

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