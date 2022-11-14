Тель-Авив, Израиль, 14 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский осудил поддержку киевского режима антиизраильских резолюций в ООН.

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«Крайне разочаровывает поддержка [Киевом] резолюции ООН «Действия Израиля», которая отрицает связи евреев с Храмовой горой и требует консультативного заключения Международного суда», — написал он в Twitter.

Посол добавил, что поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Киевом.