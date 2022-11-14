Вашингтон, 14 ноября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Прекращение конфликта на территории б. УССР назвала лучшей помощью мировой экономике министр финансов США Джанет Йеллен. Соответствующее заявление она сделала 13 ноября в ходе встречи с коллегой из Франции Бруно Ле Мером.

US Department of the Treasury Министр финансов США Джанет Йеллен

«Прекращение российской войны является моральным императивом. И остается лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике», — уточнила Йеллен.

Кроме того, глава минфина США отметила важность совместной работы двух стран над оказанием поддержки киевскому режиму и «привлечением к ответственности России». Йеллен указала, что помощь Киеву осуществляется через содействие в сфере безопасности, поддержку бюджета и введение широкого круга санкционных мер против России.

«Помимо этого, мы тесно работаем друг с другом, а также остальными членами G7 над применением ценового потолка к российской нефти», — добавила глава американского минфина.

Йеллен пояснила, что ряд ограничений, которые планируется начать реализовывать с начала декабря, должны снизить мировые цены на энергоносители и одновременно ограничить доходы, которые Россия могла бы использовать «для финансирования этой войны».