Владивосток, , 07:11 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал скромнее праздновать предстоящий Новый год. Глава региона предложил поддержать семьи военнослужащих.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Приближается пора новогодних корпоративов. Знаю, что в прошлые годы некоторые крупные предприятия нашего края проводили пышные праздники для сотрудников с приглашением звезд, салютами и прочим. Сейчас не время для таких торжеств. Много приморцев защищают Родину.

Прошу в этом году воздержаться от масштабных празднеств. Отметить завершение года более скромно. Надеюсь на понимание этой просьбы. Давайте встретим Новый год со своими родными, друзьями. Можно поддержать подарками для детей семьи бойцов», — обратился в своём телеграм-канале Кожемяко.

В комментариях жители Приморья полностью поддержали губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, вместо финансирования организации фестиваля «Зима начинается с Якутии» на средства из бюджета Якутска закупят подарки для детей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции в защиту Донбасса.