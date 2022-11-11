Якутск, , 11:58 — REGNUM Вместо финансирования организации фестиваля «Зима начинается с Якутии» на средства из бюджета Якутска закупят подарки для детей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции в защиту Донбасса. Об этом 11 ноября написал в своём телеграм-канале глава города Евгений Григорьев.

Дед Мороз и Снегурочка. Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Кроме фестиваля также отменены все культурно-массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года, кроме детских. Новогодние ёлки и утренники для детей будут проводиться.

«Запрет не распространяется на новогодние елки, детские утренники, отнимать праздники у детворы, даже в такое непростое время нельзя», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Как выяснила «Комсомольская правда», в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» по факту отменён только конкурс строганины. Остальные мероприятия буду проводится для детей, поэтому соревнования по фигурному катанию, кинопоказы и фестиваль «Вкус Якутии» состоятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель администрации главы и правительства региона Георгий Михайлов обратился к взрослым жителям Якутии с просьбой отказаться от празднования Нового года на работе.