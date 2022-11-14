Вашингтон, 14 ноября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Санкции в отношении транснациональной сети, занимавшейся закупкой технологий для военно-промышленного комплекса (ВПК) России, намерены ввести США. Об этом 13 ноября заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Планируется, что всего под санкционные меры попадут 14 физических и 28 юридических лиц. При этом Йеллен не стала уточнять, в каких странах базируются лица и компании, которые попадут под санкции.

«Это часть наших масштабных действий, направленных на подрыв военных усилий РФ и лишение ее необходимой техники посредством санкций и мер экспортного контроля», — пояснила Йеллен.

Глава минфина США уточнила, что всю информацию о новых санкционных мерах, которые коснутся финансовых посредников, планируется объявить 14 ноября.