Пекин, 14 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Установленная емкость аккумуляторных батарей в Китае быстро выросла в октябре 2022 года на фоне бума на рынке электромобилей в стране, показали отраслевые данные, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа

Neftegaz.ru Электромобиль

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в прошлом месяце установленная емкость аккумуляторных батарей для электромобилей выросла на 98,1% в годовом исчислении и составила в общей сложности 30,5 ГВт/ч. В новостях было установлено около 10,8 ГВт/ч литий-железо-фосфатных батарей (LiFePO4), что на 35,4% больше, чем годом ранее, что составляет 55,2% от общего месячного объема.

По данным ассоциации, в октябре на рынке электромобилей Китая наблюдался значительный рост. Объем производства электромобилей в стране в прошлом месяце достиг 762 000 единиц, увеличившись на 87,6% в годовом исчислении, в то время как продажи электромобилей выросли на 81,7% по сравнению с годом ранее до 714 000 единиц.