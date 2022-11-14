Москва, , 07:32 — REGNUM Исполнителем крупного IT-контракта Пенсионного фонда России станет ПАО «Мегафон», с которым по итогам соответствующего тендера будет подписан контракт почти на 6 млрд рублей. Контракт числится в стадии подписания исполнителем, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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По итогам тендера на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов, каналов связи для функционирования Единой государственной информационной системы социального обеспечения, была подана только одна заявка. В связи с этим контракт предложен за начальную стоимость торгов — 5 904 194 981,31 рубля. Его должны реализовать до 31.10.2024 года.

Напомним, в ноябре 2022 года Пенсионный фонд РФ, который числится в стадии реорганизации, планирует также выбрать подрядчика на техобслуживание и ремонт оборудования компонентов подсистемы «Инфраструктурное обеспечение» информационной системы фонда. Второй этап оценивается в 299,8 млн рублей.