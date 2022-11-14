Москва, 14 ноября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Исполнителем крупного IT-контракта Пенсионного фонда России станет ПАО «Мегафон», с которым по итогам соответствующего тендера будет подписан контракт почти на 6 млрд рублей. Контракт числится в стадии подписания исполнителем, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

По итогам тендера на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов, каналов связи для функционирования Единой государственной информационной системы социального обеспечения, была подана только одна заявка. В связи с этим контракт предложен за начальную стоимость торгов — 5 904 194 981,31 рубля. Его должны реализовать до 31.10.2024 года.

Напомним, в ноябре 2022 года Пенсионный фонд РФ, который числится в стадии реорганизации, планирует также выбрать подрядчика на техобслуживание и ремонт оборудования компонентов подсистемы «Инфраструктурное обеспечение» информационной системы фонда. Второй этап оценивается в 299,8 млн рублей.