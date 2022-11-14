Пенсионный фонд выбрал исполнителя на IT-контракт почти за 6 млрд рублей
Москва, 14 ноября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Исполнителем крупного IT-контракта Пенсионного фонда России станет ПАО «Мегафон», с которым по итогам соответствующего тендера будет подписан контракт почти на 6 млрд рублей. Контракт числится в стадии подписания исполнителем, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
По итогам тендера на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов, каналов связи для функционирования Единой государственной информационной системы социального обеспечения, была подана только одна заявка. В связи с этим контракт предложен за начальную стоимость торгов — 5 904 194 981,31 рубля. Его должны реализовать до 31.10.2024 года.
По открытым данным, на конец июня 2022 года акционерами ПАО «Мегафон» были ООО «АФ Телеком Холдинг» и ООО «ЮэСэМ Телеком». При этом последнее владеет первым, а ООО «ЮэСэМ Телеком» в собственности ООО «Холдинговая Компания Юэсэм» и Владимира Стрешинского. ООО «Холдинговая Компания Юэсэм» на 49% принадлежит Алишеру Усманову. Также долю в 15% имеет Владимир Скоч. В числе владельцев — ряд кипрских компаний.
Напомним, в ноябре 2022 года Пенсионный фонд РФ, который числится в стадии реорганизации, планирует также выбрать подрядчика на техобслуживание и ремонт оборудования компонентов подсистемы «Инфраструктурное обеспечение» информационной системы фонда. Второй этап оценивается в 299,8 млн рублей.