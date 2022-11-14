Наньчан, Китай, , 10:03 — REGNUM Пилотный проект по защите и продвижению народного искусства с помощью авторского права был запущен на открытии Международного форума по авторскому праву 2022 года в провинции Цзянси в Восточном Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Китайский фарфор Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая и восемь пилотных городов совместно запустили проект по дальнейшему продвижению наследия и развития традиционной изящной китайской культуры. В число восьми городов вошли Цзиньчэн в провинции Шаньси, Хуаншань в провинции Аньхой, Вэйфан в провинции Шаньдун и Бицзе в провинции Гуйчжоу.

Пилотные направления будут изучать и внедрять инновации в формы, модели и механизмы авторского права в области народного искусства, повышать осведомленность общества о защите авторских прав на народное искусство и способствовать качественному развитию индустрии авторского права на народное искусство.

Международный форум по авторскому праву 2022 года открылся 11 ноября в городе Цзиндэчжэнь, который часто называют «фарфоровой столицей» Китая за его важную роль в отечественной и международной керамической промышленности.