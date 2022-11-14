Лондон, 14 ноября, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Высвободить запасы зерновых для борьбы с угрозой голода в мире призвал богатые страны премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Соответствующее заявление политик сделал в своей статье, опубликованной 13 ноября в газете The Daily Telegraph в преддверии саммита Группы двадцати (G20) в Индонезии.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

Сунак отметил, что он поддерживает усилия генсека ООН Антониу Гутерреша по обеспечению поставок зерна по гуманитарному коридору в Чёрном море. Премьер-министр Великобритании призвал богатые страны по возможности нарастить производство продуктов питания или высвободить резервы зерновых, чтобы нарастить поставки.

Также Сунак указал, что ситуация на территории б. УССР усугубляет проблемы во всём мире. Он уточнил, что две трети стран — членов G20 столкнулись с уровнем инфляции до 7%. Политик посетовал, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 и не попытается объяснить «своим коллегам» действия на территории б. УССР.

По словам Сунака, Великобритания и её союзники «не позволят своему экономическому будущему стать заложником» и ради этого готовы отказаться от экспорта углеводородов из таких стран, как Россия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Сунак пообещал раскритиковать Россию на предстоящем саммите G20 в Индонезии.