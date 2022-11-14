Вашингтон, 14 ноября, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Генеральный директор IMAX Ричард Гельфонд заявил, что больше нет смысла дискутировать по поводу того, могут ли премьеры картин в онлайн-кинотеатрах полноценно заменить эксклюзивный кинопрокат. Об этом 14 ноября сообщает портал Deadline.

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«Дебаты окончены», — сказал Гельфонд в интервью журналистам, подчеркнув, что аргумент о том, что временные эксклюзивные показы фильмов в кинотеатрах якобы можно компенсировать премьерой на потоковых сервисах, «просто не соответствует действительности».

«Прокат фильмов в кинотеатрах важнее, чем когда-либо, для получения дохода от потоковой передачи», — заявил глава IMAX. Как отмечает редакция издания, Гельфонд выступил с этим заявлением на фоне сообщений о том, что доходы кинокомпании Disney упали, несмотря на рост числа подписчиков онлайн-кинотеатра Disney Plus.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее глава Disney Роберт Чапек сообщил о начале сокращений в компании. Он представил менеджерам план оптимизации затрат, который будет реализовываться в 2023-м финансовом году.