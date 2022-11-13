Вашингтон, 13 ноября 2022, 22:00 — REGNUM Конгресс Соединенных Штатов поддерживает киевских националистов, подражающим немецким нацистам, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Ричарда Медхарста.
Риттер добавил, что киевский национализм берёт свои корни из его идеологии. Он также напомнил о преступлениях бандеровцев против мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.
При этом американские власти открыто содействуют националистам, например, в сентябре боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняли в конгрессе, отметил эксперт. Кроме того, экс-посол США в России Майкл Макфол «относится к ним как к героям».