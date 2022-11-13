Вашингтон, 13 ноября 2022, 22:00 — REGNUM Конгресс Соединенных Штатов поддерживает киевских националистов, подражающим немецким нацистам, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Ричарда Медхарста.

Нацизм на территории б. УССР
Нацизм на территории б. УССР
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«Степан Бандера стал создателем современного национализма (на территории б. УССР). Именно он сказал, что (жители б. УССР) — не часть Галиции и не часть России, а самостоятельная этническая группа», — сказал американский эксперт.

Риттер добавил, что киевский национализм берёт свои корни из его идеологии. Он также напомнил о преступлениях бандеровцев против мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

При этом американские власти открыто содействуют националистам, например, в сентябре боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняли в конгрессе, отметил эксперт. Кроме того, экс-посол США в России Майкл Макфол «относится к ним как к героям».

«Майкл, они нацисты! Они — нацисты», — заключил он.