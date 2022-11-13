Лондон, , 21:37 — REGNUM 13 ноября в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» футбольный клуб «Фулхэм» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги сезона 2022/23 потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Забитыми мячами в составе «красных дьяволов» отметились Кристиан Эриксен (14’) и Алехандро Гарначо (90+3’ Кристиан Эриксен). Единственный гол хозяев на 61-й минуте забил фланговый нападающий сборной Уэльса Даниэль Джеймс.

Стартовые составы команд:

«Фулхэм»: Бернд Лено, Тим Рим, Бобби Рид, Исса Диоп, Энтони Робертсон, Харри Уилсон (Даниэль Джеймс, 59’), Том Кэрни (Джошуа Онома, 90’), Андреас Перейра, Виллиан, Жоау Пальинья, Карлос Винисиус.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Тайрелл Маласия, Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Каземиро, Маркус Рэшфорд, Энтони Эланга (Скотт Мактоминей, 55’), Антони Марсьяль (Алехандро Гарначо, 72’).

«Манчестер Юнайтед», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 26 очков, укрепился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Фулхэм» с 19 очками остался на девятой позиции.