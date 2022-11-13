Анкара, 13 ноября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со взрывом на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября выразило посольство России. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства, обнародованном в соцсети Twitter.

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«Мы (представители посольства России — прим. ИА REGNUM) выражаем искренние соболезнования родственникам погибших и турецкому народу и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября вице-президент Турции Фуат Октай заявил журналистам, что при взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула, по последним данным, погибли шесть человек, еще более 80 пострадали.

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