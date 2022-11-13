Санкт-Петербург, , 21:09 — REGNUM Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что 25-летний колумбийский центральный нападающий Матео Кассьерра не покинет «сине-бело-голубых» в ближайшее зимнее трансферное окно.

Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

«Кассьерра может приостановить контракт с «Зенитом»? Не несите ерунды», — цитирует Медведева издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Матео Кассьерра принял участие в 18 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых смог отметиться лишь тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле колумбиец провел 827 минут.

За «Зенит» Кассьерра выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Сочи» за 4,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 4,5 миллиона евро.