Луганск, 13 ноября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина за принятое решение о демобилизации студентов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) поблагодарил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Об этом он сообщил 13 ноября в своем Телеграм-канале.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Благодарю президента РФ Владимира Путина за принятие решения о проведении демобилизации наших студентов, — написал он. — Она пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений, обстановку на фронте».

По его словам, студенты ЛНР, как и в других регионах России, будут учиться.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.