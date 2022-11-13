Стамбул, Турция, 13 ноября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Жертвами взрыва на улице Истикляль в Стамбуле, по предварительным данным, стали четыре человека, еще 38 получили ранения. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 13 ноября губернатор города Али Ерликая.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«В результате взрыва… четыре человека погибли и 38 человек получили ранения», — сообщил он.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в Стамбуле на туристической улице Истикляль прогремел мощный взрыв.

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