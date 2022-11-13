Москва, , 17:56 — REGNUM 13 ноября бывший главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» заключил контракт с московским «Локомотивом». Об этом сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

По информации источника, соглашение Галактионова с «Локомотивом» рассчитано на полтора года до конца сезона 2023/24. Российский специалист начнет готовить команду к матчу 5-го тура группового этапа БЕТСИТИ Кубка России с «Краснодаром», который состоится 23 ноября.

На данный момент «Локомотив», одержав лишь три победы и набрав 13 очков после 17 туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, занимает 14-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.